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Haberler Emlak Bakan Kurum: Bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız
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310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandı

Nurdağı ve İslahiye ilçe merkezlerinde yapılan geçici ve kalıcı konut çalışmalarının ardından Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde de 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandı

Bakan Kurum: Bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonundaki Gaziantep’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı. Videoyu "Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz, o şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz" mesajıyla paylaştı.

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçe merkezlerinde yapılan geçici ve kalıcı konut çalışmalarının ardından Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde de 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandığı anlatıldı.

Köy evlerinin inşasıyla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda uygun görülen alanlarda yapım faaliyetlerine geçildiğini belirten Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanı Metin Sağır, “Köy evi tiplerimizin tamamı 3+1 122 metrekare ile 127 metrekare arasında olacak ancak bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre de köylerimizde farklı yapı tiplerimizi kullanabileceğiz. 100 konutu geçen köylerimizde birer adet köy konağı, bir adet ibadethane de tarafımızca yapılarak hizmete sunulacaktır. Ahırı zarar gören ve ahırı yıkılan vatandaşlarımıza da 80 metrekarelik ahırımızı inşa ederek teslim edeceğiz. Diğer illerimizde de sırasıyla önümüzdeki günlerde tüm ihalelerimiz tamamlanacak ve yapım çalışmalarına en hızlı şekilde başlanacak.” şeklinde konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir. ‘Asrın felaketi’nden etkilenen bölgelerimizdeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı toplamda 653 bin 178 olarak planlanmaktır. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, bilimsel çalışmalar öncülüğünde, inşa edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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