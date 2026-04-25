        Bakan Kurum: "Bu projeyi çok önemsiyoruz, 100 yılın konut projesi diyoruz"

        100 Bin Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. 100 yılın konut projesi diyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 15:19 Güncelleme:
        İstanbul’da 100 Bin Konut Kura Çekim töreni, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor Haberi Görüntüle

        Törene katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştirdi.

        Bakan Kurum, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "100 bin sosyal konutun kurasının çekileceğini ve herkese hayırlar dilediğini kaydederek, "Bugün bu alandaki heyecan milletimizin devletine Türkiye liderine duyduğu inancın güvenin aynasıdır. Buradaki umut dolu bekleyiş ‘Hizmet eden izzet bulur diyerek çalışan’ bizlere en büyük şeref madalyasıdır.

        Hatay’da yeni evini bitirdiğimiz vatandaşımız ilk iftarında annemizin sofrasında da Tozkoparan’da kentsel dönüşüm yuvasına da dedemizin bayram sabahında da aynı ses yükseliyor. Milletimiz her yerde Allah yuvamızı yapan bu güçlü devletimize zeval vermesin Allah liderimizden razı olsun diyor" dedi.

        Kurum konuşmasının devamında Kahramanmaraş Depremi sonrasında 2 yıl içerisinde Avrupa Birliği büyüklüğünde alanda yeniden imar edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

        "Azmimiz 11 ilimizde 455 bin yuvaya tecrübemiz 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü. Bu projeyi çok önemsiyoruz. 100 yılın konut projesi diyoruz. Çünkü gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarında evsizler taşarken o güçlü devletler sosyal devlet anlayışında havlu atarken 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon inşamızın yaşayacağı çatı değil bu çağın bu karanlığın vicdanına da meydan okumadır. Türkiye bugün dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını yapan ülkeler arasında 1 numaradır. Dünyada coğrafyamızda dört bir yanımız ateş çemberine dönüşmüşken yıkan değil yapan inşa eden eşsiz bir ülkedir. En zor şartlarda bile pes etmeyen geleceğini inşa eden iradedir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de kız kaçırma iddiası silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!