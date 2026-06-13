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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'nun "sağlık elçisi" ilan ettiği Doğa, tütünle mücadele çalışmalarına destek verdi - Haberler

        Bakan Memişoğlu'nun "sağlık elçisi" ilan ettiği Doğa, tütünle mücadele çalışmalarına destek verdi

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından "sağlık elçisi" ilan edilen 7 yaşındaki Doğa Tezer, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tütünle mücadele standında görev alarak, vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmalarına destek verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 14:24 Güncelleme:
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        7 yaşında! Sağlık elçisi Doğa sahada

        Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirdiği samimi diyalogla kamuoyunun dikkatini çeken Doğa, dedesinin sigara kullandığını söylemiş, Memişoğlu da kendisinden dedesini sigarayı bırakması konusunda teşvik etmesini istemişti.

        Doğa'nın çağrısının ardından dedesi Hasan Yürekliaslan sigarayı bırakmıştı.

        Bu süreçte tütünle mücadele farkındalığının simge isimlerinden biri haline gelen Doğa, bu kez Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün Gazi Üniversitesi'nde düzenlediği etkinlikte, sağlık çalışanlarıyla, sigaranın zararlarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarına katıldı.

        Etkinlik kapsamında standı ziyaret eden vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılırken, Doğa da ölçüm sürecine eşlik ederek katılımcılarla sohbet etti ve dumansız yaşam konusunda farkındalık mesajları verdi.

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