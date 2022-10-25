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Bakan Nebati banka genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati banka genel müdürleriyle görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda bankacılık sektörünün gelişimi ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirme konusunda değerlendirme yapıldı

Bakan Nebati banka genel müdürleriyle görüştü
Bakan Nebati banka genel müdürleriyle görüştü
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomideki gelişmelere ilişkin gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında banka genel müdürleri ile bir araya geldi.

Dün gerçekleşen görüşmede sektörün genel durumu hakkında bir değerlendirme yapılarak gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve talepler görüşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı kapsamında, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum süreci değerlendirildi.

SEKTÖRÜN EKONOMİYE KATKI DÜZEYİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bankacılık sektörünün gelişimi ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirme konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceği görüşüldü.

Ayrıca, bankacılık sektörünün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu belirtilerek kamu ile sektör arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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