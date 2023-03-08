Bakan Nebati'den Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi açıklaması

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Yaşanan deprem felaketi sonrası destek paketleri ile depremzedelere yapılan yardımlar devam ediyor. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Bakan Nebati Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi detaylarını bildirdi.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Nureddin Nebati Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Her zaman dayanışma içinde fedakârca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız. Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

172 BİNDEN FAZLA KADIN GİRİŞİMCİYE ULAŞTIK

Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur.



Böylece, depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkânı sunulacaktır.



Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır.



Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi’nin yanı sıra KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de hayata geçiriyoruz.



KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi kapsamında, kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz; toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecektir.