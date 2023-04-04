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Bakan Nebati:Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir TV programında tarımla ilgili açıklamalarda bulundu. Nebati soğan fiyatlarıyla ilgili olarak "Ürün bazında üretimin belirli bir planda yapılması için Tarım Bakanımızla anlaşmaya vardık. Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım." ifadesini kullandı. Nebati "Çiftçilerimizin deprem afeti sebebiyle telef olan tüm hayvanlarını birebir telafi edeceğiz." dedi

Bakan Nebati:Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ürün bazında üretimin belirli bir planda yapılması için Tarım Bakanıyla anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bakan Nebati katıldığı TV programında ''Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım." dedi.

Bakan Nebati'nin paylaşımlarında öne çıkanlar şunlar:

"Geçtiğimiz yıl 1 milyon 200 bin mükellefe vergi denetimi gerçekleştirdik.

Kentsel dönüşüm ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte önemli bir kampanya başlattık. Konutunu yenilemek isteyen kişiye maliyetinin hemen hemen tamamını çok düşük bir faiz oranı ile kredilendiriyoruz.

Çiftçilerimizin deprem afeti sebebiyle telef olan tüm hayvanlarını birebir telafi edeceğiz.

Ürün bazında üretimin belirli bir planda yapılması için Tarım Bakanımızla anlaşmaya vardık. Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım.

Ürün bazında üretimin belirli bir planda yapılması için Tarım Bakanımızla anlaşmaya vardık. Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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