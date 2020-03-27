AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Bakanlığa alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, Orman, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meteoroloji genel müdürlüklerine bağlı bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Pakdemirli, toplantıda, "Bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız.

Büyük merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun."