AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle yeniden düzenlenmeye başlanacağını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından fuarlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsatan Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

"HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK"

Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ayrıca, ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak."