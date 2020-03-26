Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik
ABONE OL

Bakan Selçuk: 14 bin sağlık personelinin alımını dijital ortamda gerçekleştireceğiz

Bakan Selçuk; "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi. Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı

14 bin sağlık personeli iş başvuru
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.” dedi. Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

BUGÜN BAŞLIYOR

Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği için flaş gelişmeler
SOSYAL GÜVENLİKKısa çalışmaya geçici kolaylık
Son dakika müjdeli haber! Hangi banka ne kadar destek verecek? Belli oldu
SOSYAL GÜVENLİKHangi banka ne kadar destek verecek?
Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı 2020! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman?
SOSYAL GÜVENLİKPersonel alımı tercihleri ne zaman?
Son dakika haberi... Evden çalışırken işinizi kaybetmeyin - haberler
SOSYAL GÜVENLİKEvden çalışırken bunlara dikkat!
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
SOSYAL GÜVENLİKEn düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
İŞKUR personel alımı başladı! İlkokul, ortaokul ve lise mezunu personel alımları 25 Mart 2020
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR personel alımı 2020
Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar?
SOSYAL GÜVENLİKKısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberler: Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Sağlık çalışanları ne kadar ödeme alacak?
SOSYAL GÜVENLİKSağlık çalışanları ne kadar ödeme alacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020: 32 bin atama ne zaman? Hangi branşta kaç kişi alınacak?
SOSYAL GÜVENLİK32 bin Sağlık personeli ataması ne zaman?
PTT koronavirüs sebebiyle emekli maaşlarını eve teslim edecek
SOSYAL GÜVENLİKEmekli maaşları eve teslim edilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X