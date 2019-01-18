Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmanın devam ettiği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ise gündemde olmadığı açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmanın devam ettiğini söyledi. Selçuk "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi. Selçuk dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirterek, Şubat ayında aylıklara yansıyacağını söyledi.

EYT konusuna da değinen Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

İBRAHİM KALIN, "3600 TEK PAKET OLACAK" DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, salı günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Çalışma yürütülüyor. Henüz bir tarih yok. Tek paket olacak" demişti.

Memur-Sen de 3600 ek gösterge konusunda sadece 4 farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir çalışmasının ivedilikle yapılması gerektiğini bildirmişti.



