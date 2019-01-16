Memur-Sen'den yapılan açıklamada, teklifçisi ve uzun süredir takipçisi oldukları 3600 ek gösterge konusuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklama yaptığı belirtilerek, "Kalın, 3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek grubu için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Memur-Sen olarak 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeye ilaveten, bu konuda bir kapsam genişlemesinin elzem olduğunu defaatle deklare ettik. Katıldığımız televizyon programları, gazetelere verdiğimiz röportajlar, hazırladığımız yayın ve yayımlar ile katıldığımız her türden programda da kamu görevlilerinin bu konudaki beklentilerini açık bir şekilde aktardık." dedi.
Açıklamada "Sayın İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamayı, olumlu bulmakla birlikte 3600 ek gösterge konusunda sadece 4 farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3600 ek gösterge çalışmasının ivedilikle yapılmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmayı uygun görüyoruz" ifadeleri kullanıldı
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
- Gelinen noktada Kalın’ın yaptığı açıklamayı Memur-Sen olarak, Kamu İşveren Heyeti’nden beklemiş olduğumuz adımların ilk pozitif adımı kabul etmekle birlikte, gerek kapsayıcılığı gerekse de ivediliği noktasında diğer adımların da atılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.
- Ayrıca; 3600 ek göstergenin bütünü ve kapsamında yer alacakları konusunda yasal düzenlemenin, teklif sahibi olmamız ve yetkili konfederasyon olmamız hasebiyle, konfederasyonumuzla görüşülmesi ve daha sonra ek göstergede yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmayacak şekilde; kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılması gerekiyor.
- 1 milyonu aşkın üyesiyle kamu görevlilerinin temsilcisi konumunda bulunan bir emek hareketi olarak, kamu görevlilerini rahatlatacak, kamudaki, dolayısıyla ülkedeki çalışma hayatına olumlu bir etkide bulunacak ve çalışma hayatında barışı sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamına vesile olacak bu çalışmanın ivedilikle yapılması gerekiyor. Devletin en yüksek makamından kamu görevlilerine verilen sözün bir an önce yerine getirilmesini temenni ediyoruz."
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