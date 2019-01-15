Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda binlerce kişinin beklediği 3600 Ek Gösterge konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kalın şöyle konuştu:İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3500 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma söz konusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz kamuoyuyla paylaşılacaktır, henüz bir tarih yok....