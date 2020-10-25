DHA

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

ASKER ÇOCUKLARINA YAKLAŞIK 482 BİN TL DESTEK

'Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı' kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız" dedi.

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,2 MİLYON TL DESTEK

Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.

'İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN 12 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ'

Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için de destekte bulunduklarını belirten Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti. Selçuk ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24- 28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.