Bakan Şimşek: Beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde" diyen Bakan Şimşek "2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" diyen Bakan Şimşek ayrıca "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" diye ekledi.