Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.049,55 %0,52
        DOLAR 35,7657 %0,06
        EURO 37,3422 %-0,50
        GRAM ALTIN 3.155,08 %0,13
        FAİZ 38,20 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 34,63 %-0,18
        BITCOIN 102.905,00 %1,54
        GBP/TRY 44,5372 %-0,39
        EUR/USD 1,0434 %-0,55
        BRENT 77,38 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 5.158,08 %0,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine yönelik yaptığı değerlendirmede "2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek. Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek"
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

        "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde" diyen Bakan Şimşek "2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek" ifadelerini kullandı.

        Enflasyon beklentilerinde düşüş
        Enflasyon beklentilerinde düşüş

        "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" diyen Bakan Şimşek ayrıca "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri