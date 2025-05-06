Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.189,24 %0,85
        DOLAR 38,6033 %0,09
        EURO 43,7838 %0,21
        GRAM ALTIN 4.183,28 %1,19
        FAİZ 46,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,05 %1,87
        BITCOIN 94.265,00 %0,03
        GBP/TRY 51,4282 %0,23
        EUR/USD 1,1330 %0,13
        BRENT 61,58 %2,24
        ÇEYREK ALTIN 6.839,67 %1,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, şubatta Endonezya'daki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nde ve nisanda Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyon ortaya koydukları ifade edildi.

        Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır. Savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi özellikle vurgulanmıştır. Taraflar, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya'da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"