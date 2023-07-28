Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvesini veriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rasyonel politikaların meyvesini verdiğini belirterek, "CDS, 400 baz puanın altını gördü" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:
"Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."
Bakan Şimşek'in göreve gelişinin ardından Merkez Bankası Başkanı değişmiş, son olarak dün başkan yardımcılıklarına da yeni ekip getirilmişti. Ayrıca politika faizi yüzde 17.5'e yükseltilmişti.
Fotoğraf: AA