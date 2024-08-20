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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:11
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        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek, "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" dedi.

        Bakan Şimşek ayrıca "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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