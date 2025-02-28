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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024 yılı büyüme verilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Sanayi katma değeri iki çeyreğin ardından pozitife döndü ve son çeyrekte üretim tarafından tüm sektörler büyümeyi destekledi. Potansiyel büyümemiz için önemli olan makine teçhizat yatırımları son çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü 2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla dengeli bir büyüme gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:23
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        Bakan Şimşek: Dengeli bir büyüme gerçekleşti
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan 2024 yılı GSYH büyüme verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı

        Bakan Şimşek tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Ekonomimiz 2024 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3, çeyreklik yüzde 1,7 büyüdü. Böylece 2024 yılı büyümesi yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelirimiz 1,3 trilyon dolanı aşarken kişi başı gelir 15 bin 463 dolara ulaştı.

        İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e yükseldi.

        Sanayi katma değeri iki çeyreğin ardından pozitife döndü ve son çeyrekte üretim tarafından tüm sektörler büyümeyi destekledi.

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        Potansiyel büyümemiz için önemli olan makine teçhizat yatırımları son çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü 2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla dengeli bir büyüme gerçekleşti.

        Böylece cari açığın milli gelire oranı 2,8 puan gerileyerek 2024'te yüzde 0,8 oldu. Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağladı.

        Ekonomik aktivitedeki ılımlı seyre rağmen işgücü piyasasında güçlü görünüm devam etti. 2024 yılında istihdam yaklaşık bir milyon kişi arttı, işsizlik oranı 2012'den sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi.

        2025 yılında ticaret ortaklarımızın büyümesindeki artış, daha destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatı beklentileri büyümeyi olumlu etkileyecek unsurlar olarak ön plana çıkarken küresel ticarette artan korumacı politikalar ve jeopolitik gelişmeler risk faktörleri arasında yer alıyor. Yurt içinde dezenflasyonla uyumlu olarak oluşacak daha elverişli finansal koşullar, politikalarımızla artan öngörülebilirlik ve iyileşen güvenin ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyeceğini değerlendiriyoruz.

        Programımızla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettik, kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz."

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