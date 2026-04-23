        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den okullarda güvenlik açıklaması

        Bakan Tekin: Okullarda güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okulda yaşanan saldırıların ardından alınan tedbirlere ilişkin, "Çocuklarımızda ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek; İçişleri Bakanlığımızla birlikte okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki güvenlik kolu kuvvetleri, bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 09:13 Güncelleme:
        Bakan Tekin, öğrencilerle birlikte Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret etti. Bakan Tekin, İstanbul Çekmeköy'deki saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik ve Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara adına fidan dikip, anıtlarına karanfil bıraktı, şehit öğretmenler için dua etti.

        "ÇOCUKLARIMIZI KULLANDILAR"

        Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Tekin, "Devletle millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar hemen devreye giriyorlar; bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak, provokatif şeyler yapıyorlar. Ben şahsen bu olayın da devletle millet arasında ramazan ayının başıyla başlayan olağanüstü kaynaşmanın ardından; Milli Eğitim Bakanlığı olarak nisan ayında çocuklarımızın milli birlik, beraberlik, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkması için tüm ay boyunca farkındalık etkinliklerinin yapılacağı, bayrağımızın dalgalanması adına mücadele edecek bir kuşak yetiştirmek için yaptığımız etkinliklerden, oluşturmak istediğimiz farkındalıklardan rahatsız olan kitleler bu tür menfur bir olayın içerisinde çocuklarımızı kullandılar" diye konuştu.

        "CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATLANDIRDI"

        Tekin, bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer bütün bakanlıklara talimatları olduğunu söyleyerek, "Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız doğrudan sürecin içerisinde bulundu ve süreci koordine etti. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı; arkasında kim, hangi yapılar, hangi etkenler varsa bunun bir an önce ortaya çıkartılması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız süreci bütün detaylarıyla ayrıntılı bir biçimde inceliyorlar. Kim, arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içerisinde derdest edilip cezasını çekeceğini, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Şu anda 2 bakanlık, biz de Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu olarak sürecin içerisindeyiz.

        Birinci yapacağımız şey bu. 2'ncisi, çocuklarımızda ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek; İçişleri Bakanlığımızla birlikte okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki güvenlik kolu kuvvetleri, bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla, şunun altını çizmemiz lazım, velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler. 3'üncüsü de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çok detaylı olarak önümüzdeki dönemde alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli talimatlar verildi. Biz de bunu böyle ayaküstü değil ama muhtemelen cuma günü veya pazartesi günü daha kapsamlı bir basın açıklamasıyla; hem bugüne kadar yaptıklarımızı hem bugünden sonra yapacaklarımızı detaylı bir şekilde sizinle paylaşmayı planlıyoruz. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

