Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknoloji

Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine "kapasite artırma" talimatı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "26 Eylül'deki İstanbul depreminin, bir GSM operatörümüzün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken yaşanması sebebiyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır" dedi

GSM operatörleri kapasite artırma

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrası GSM operatörlerindeki erişim sorunu çok tartışılmıştı. Doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,  "GSM operatörlerine kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı"  verildi" dedi.

Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi"

- "3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak"

Sürecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocukların internette güvenliği için nelere dikkat etmeli?
TEKNOLOJİKorkuyoruz ama konuşmuyoruz!
Türkiye’nin ilk sermaye piyasası hackathonu Serathon-in başlıyor
TEKNOLOJİÇiftlik Bank algısını hackathon ile yıkacaklar
Acil durumda haberleşme için Japonya 171 modeli geliyor! - Haberler
TEKNOLOJİAcil durumda haberleşmeye Japon modeli geliyor!
KOBİ'leri e-ihracatçı yapacak
TEKNOLOJİ'Türkiye'ye uzun vadeli bakıyoruz'
GSM operatörleri ücretsiz ortak afet hattı kuracak- haberler
TEKNOLOJİDepreme karşı ortak hat
KVKK'dan uyarı: Fotoğraf çekerken buna dikkat edin!
TEKNOLOJİKVKK'dan uyarı geldi: Fotoğraf çekerken...
Telefonlar 210 milyar Euro'ya "akıllandı"
TEKNOLOJİAkıllı telefona servet harcandı!
Son dakika! Türk Telekom'dan mobil abonelerine 10 GB'lik özür - Haberler
TEKNOLOJİTürk Telekom'dan 10 GB'lik özür
Facebook çöktü mü? Facebook'ta erişim sorunu
TEKNOLOJİFacebook çöktü mü?
VoLTE araması nasıl yapılır? Hangi telefonlarda var?
TEKNOLOJİVoLTE nasıl kullanılır? Hangi telefonlarda var?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X