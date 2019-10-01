İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrası GSM operatörlerindeki erişim sorunu çok tartışılmıştı. Doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "GSM operatörlerine kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı" verildi" dedi.

Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi"

- "3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak"

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