Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı.



DHA'nın haberine göre, hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu. Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi.