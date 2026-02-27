Canlı
        Bakan Uraloğlu: 15 yaşından küçük çocuklar hesap açamayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi" dedi. Bakan Uraloğlu, 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacağını da ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu: 15 yaşından küçük çocuklar hesap açamayacak
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve TÜRKSAT aracılığıyla düzenlenen ve haberleşme sektörü paydaşları ve öğrencilerin yer aldığı iftar programına katıldı. BTK'da gerçekleşen programa çok sayıda davetli katılım sağladı. İftardan önce konuşan Bakan Uraloğlu, çocukların internet üzerinde geçirdikleri sürelerin fazlalığına değinerek, "Bakın, dünyada 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının her gün interneti kullanarak geçirdiği zaman yaklaşık 6,5 saat, Türkiye’de ise 7 saat 13 dakikadır. Sosyal medya platformlarında dünyadaki günlük vakit geçirme süresi ortalaması ise 2 saat 21 dakika olarak ölçülürken, ülkemizde yaklaşık 3 saati buluyor. Bu süreler, boş bırakılamayacak kadar kritik bir alanı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

        'KİMLİK DOĞRULAMA UYGULAMASINA DA GEÇİLECEK'

        İnterneti ve sanal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmanın gerekli olduğunu vurgulan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

        "Ramazan ayının maneviyatını iliklerine kadar hissettiğimiz bu günlerde çocuklarımızı dijital dünyada da yalnız bırakmayalım. Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekanın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zeka gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi. İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına da geçilecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız."

        'ÖNCELİĞİMİZ TEKNOLOJİNİN YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLMESİ'

        Uraloğlu haberleşme sektörü paydaşlarına da seslenerek, "1 Nisan’da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 5G ile iletişim hızımız yaklaşık on kat artacak; kesintisiz ve daha güvenilir bir haberleşme imkanı sağlanacak. Bu büyük dönüşümde en önemli önceliklerimizden biri de teknolojinin sadece tüketildiği değil, yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye vizyonudur. 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60’a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30’a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Mobil özel şebekelerde de milli ürün zorunluluğu bulunuyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 160’tan fazla firma ve 8000’den fazla çalışanıyla sektörümüzün rekabet gücünü artırmakta, TÜBİTAK ve UDHAM destekleriyle 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' gibi çalışmalarla 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu ve yazılımlar geliştirdik. HASDAL akıllı yol projesinde yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye aldık" dedi.

