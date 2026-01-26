Bakan Uraloğlu: 2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.’nin (TÜRASAŞ) 2025 yılını rekor ile kapadığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ’ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini vurguladı.

TÜRASAŞ, 2025 YILINDA ÜRETTİĞİ 801 VAGON İLE REKOR KIRDI

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın 2025 yılı üretim verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, “2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık.” açıklamasında bulundu.

2 YILLIK ÜRETİM 1 YILDA TAMAMLANDI

Askeri Tank Taşıma Vagonu üretimi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık.” dedi.