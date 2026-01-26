Habertürk
        Bakan Uraloğlu: 2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: 2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılını rekor ile kapadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık" dedi

        Giriş: 26.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:51
        TÜRASAŞ'tan vagon üretiminde tarihi rekor
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.’nin (TÜRASAŞ) 2025 yılını rekor ile kapadığını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ’ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini vurguladı.

        TÜRASAŞ, 2025 YILINDA ÜRETTİĞİ 801 VAGON İLE REKOR KIRDI

        Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın 2025 yılı üretim verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, “2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık.” açıklamasında bulundu.

        2 YILLIK ÜRETİM 1 YILDA TAMAMLANDI

        Askeri Tank Taşıma Vagonu üretimi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık.” dedi.

        BU YIL 20 ADET E5000 ELEKTRİKLİ ANAHAT LOKOMOTİFİ ÜRETİLDİ

        Bakan Uraloğlu ayrıca, TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda bu yıl 20 adet E5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 adet Milli Elektrikli Tren, 8 adet Milli Banliyö Treni ve 6 adet akülü manevra aracı ürettiklerini bildirdi.

        HEDEF İLK 100

        Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu”nda TÜRASAŞ’ın 174 basamak birden yükselerek 225. sıraya yerleştiğini hatırlattı. Uraloğlu, “Hedefimiz yerli ve milli demiryolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak.” dedi.

