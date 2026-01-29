Habertürk
        Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı

        Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşması vesilesiyle düzenlenecek törene teşrif edecek. Bölünmüş yol ağı hakkında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı" dedi

        Giriş: 29.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:48
        "Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı"
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşması vesilesiyle düzenlenecek törene teşrif edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla yarın gerçekleştirilecek tören, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

        Türkiye’nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğumuz dünyanın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık” dedi.

        Bakan Uraloğlu, “Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının yüzde 44’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet sunuyor. 2002’den bu yana yapılan yaklaşık 23 bin 948 km’lik bölünmüş yol artışı, Dünya’nın çevresinin yüzde 60’ına denk geliyor. Yani 2002’den bu yana inşa edilen bölünmüş yol uzunluğu Türkiye’yi doğudan batıya 14 kez kat etmeye yetecek seviyededir.” bilgisini paylaştı.

        TÜNEL UZUNLUĞU YÜZDE 1.594, KÖPRÜ VE VİYADÜK UZUNLUĞU YÜZDE 163 ARTTI

        Bakan Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağının ise yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

        Uraloğlu, “Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4.330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık.” ifadesini kullandı.

        “6,3 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNU BERTARAF ETTİK”

        Bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik.”

        Ana Haber Bülteni - 28 Ocak 2026 (ABD Maliki'yi Neden İstemiyor? ()

        MGK'da ana gündem Suriye. Moskova'da Putin-Şara görüşmesi. Trump İran'a saldıracak mı? Irak'ta Maliki seçilirse ne olacak? Trump Irak'ı niye şimdi tehdit etti? ABD Maliki'yi neden istemiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

