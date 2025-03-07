Bakan Uraloğlu: PTT dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor

Bakan Uraloğlu, Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde düzenlenen Genel Müdürlük personeli ile iftar programında, ramazanın, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Postahane-i Amire adıyla 1840'ta kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatının, ülkenin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "PTT, milletimizin hafızası, kültürümüzün taşıyıcısı ve geleceğimizin teminatıdır. Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde görevlerini fedakarca yerine getiren PTT çalışanlarındaki o günkü ruhun bugün de yaşamaya devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Kovid-19 salgını sürecinde ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde üstün gayret göstererek fedakarca çalışan PTT'nin, tüm fertleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu her anda milletin yanında olduğunu, gencinden yaşlısına hiçbir vatandaştan desteğini esirgemediğini vurguladı.

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BANKA VE KARGONUN OLMADIĞI 1319 NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

Gücünü geride bıraktığı 185 yıllık tarihinden alan teşkilatın, bugün de kendini yenileyerek geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"PTT, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını her geçen gün geliştiriyor. Modern teknolojinin sunduğu imkanlarla posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetler sunuyor. 38 bin 900 personeli, 3 bin 594 iş yeri ve 12 bin 275 aracından oluşan yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 200'den fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapıyor. Hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1319 noktada vatandaşlarımıza hizmet götürüyor. Banka ATM'sinin olmadığı noktalarda ise 63 PTT matik ile bu sorunu ortadan kaldırıyor."

Uraloğlu, PTT'nin kar amaçlı bir kuruluş olmadığını, bulunduğu yerlerde vatana ve millete hizmet için var olduğunu vurguladı.

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Devlet olmanın verdiği görev ve bilinçle hareket eden PTT'nin, devletin varlığını her durum ve şartta vatandaşa hissettirdiğini, onları mutlu ettiği sürece var olacağını söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri verdi: