Bakan Uraloğlu: Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater’ın hazırladığı Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu Nisan ayı verilerini değerlendirerek, dünya genelinde cep telefonu kullanım oranının 2024 yılında yüzde 69'u aştığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "2024 itibarıyla dünya çapında 5,65 milyar insan cep telefonu kullanıyor. Geçtiğimiz yıl tekil mobil kullanıcı sayısı yüzde 2,4 artış göstererek 133 milyon yeni kullanıcıya ulaştı." dedi. Dünya genelinde de internet kullanımının büyük bir artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, 2024’te dünya nüfusunun yüzde 67,1’inin yani 5,44 milyar insanın çevrimiçi olduğunu ifade etti. Küresel internet kullanıcı sayısının önceki yıla göre yüzde 3,4 arttığını bildiren Uraloğlu, "2024 Nisan verilerine göre dünya genelinde 5,07 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu, toplam küresel nüfusun yaklaşık yüzde 62,6’sına denk geliyor. Sosyal medya kullanıcı artışı son aylarda yavaşlamış olsa da yıllık yüzde 5,4’lük bir büyüme ile yeni kullanıcı sayısındaki artış 260 milyon civarında oldu." diye konuştu.

İnternette Geçirilen Ortalama Süre Günde 7 Saat Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin toplam nüfusa göre interneti benimseme bakımından yüzde 86,5 oranıyla dünya sıralamasında 36. sırada bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, internette geçirilen sürenin günde ortalama 7 saat civarında olduğunu belirterek, "Ülkemiz son yapılan ölçümlere göre internette geçirilen süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19. sırada yer alıyor." diye konuştu. "Nüfusumuzun Yüzde 93,8'i Mobil Bağlantı Sahibi" Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanımına dair istatistikleri de paylaşarak, "Nüfusumuzun yüzde 86,5'i internet kullanıcısıyken, yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ü sosyal medya kullanıcısı. Rapora göre, hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37,66 Mbps, sabit internet ortalama indirme hızı ise 41,90 Mbps." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanımının başlıca 5 nedenini de açıklayarak, "İnternet kullanımımızın en yaygın nedenleri arasında bilgi bulmak, haber ve etkinliklerden haberdar olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak, ürün ve marka araştırması yapmak ile aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak gibi amaçlar bulunuyor." dedi.

Dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısının pandeminin başlangıcından bu yana yüzde 35’e yakın arttığının ve son 3 yılda 1 milyara yakın yeni kullanıcının sosyal medya kullanmaya başladığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kullanıcı sayısındaki büyüme geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlasa da sosyal medya kullanıcı sayısı halen artmaya devam ediyor. 2013 yılında 1,7 milyar, 2018’de 3,46 milyar olan kullanıcı sayısı Nisan 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artış ile 5,07 milyara ulaştı.” şeklinde konuştu. En çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram Bakan Uraloğlu, Dijital 2023 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu’ndaki verileri de anımsatarak, kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram’ın, ikinci sırayı ise 20 saat 54 dakika ile TikTok’un aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda Türkiye’de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar geliyor. Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor. Dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranına göre Türkiye diğer ülkelere göre yüzde 11,7 ile 49. sırada bulunuyor.” dedi.