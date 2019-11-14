Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı sanayi üretim endeksi verisini değerlendirdi. Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü." açıklamasında bulundu
İşte Varank'ın Twitter hesabından yaptığı o açıklama;
"Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor" dedi.
— Mustafa Varank (@varank) November 14, 2019
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