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Bakan Varank: Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu, üretim ve ertelenen talebin de katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardığını belirterek, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." ifadesini kullandı

Bakan Varank: Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek."

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