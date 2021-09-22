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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını dördüncü kez açtı. Yerli teknolojilerin tanıtıldığı etkinlikte, yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da elektrikli C-SUV modelini standından sergiledi.

TOGG standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO Gürcan Karakaş ile birlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin fiyatının henüz belli olmadığını fakat, kendi sınıfındaki araçlar ile yarışır düzeyde olacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında geçtiğimiz aylarda yapılan artışa yönelik de açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Oradaki hamle ithal lüks otomobillere yönelikti. Çok lüks otomobilleri daha uygun fiyatlar ile Türkiye'ye getirmeye çalışanlar oldu. Ona yönelik bir hamleydi. Vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarına göre, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz. KDV olsun ÖTV olsun ihtiyaç olduğunda indirimler yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ne sektörün önünü kapamak istiyor, ne de çok fazla lüks ve ithal otomobillerin Türkiye'de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki döneme yönelik çalışmalar yürütülüyor" dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da, TOGG'un batarya planları ile olarak, "Çip krizinin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Batarya teknolojilerine sahip olmayan şirketler, teknolojiye de sahip olamıyor. Daha fazla elektrikli otomobil üretmek için tüm firmalar çalışırken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030'lu yıllara kadar rezerve edilmiş durumda. Bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız" ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME FİYATLARI ARTIRMIŞTI

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında Şubat ayında artışa gidilmişti. Buna göre, motor gücü 85 kWh'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kWh ile 120 kWh arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kWh geçen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseltilmişti.

Yapılan düzenleme, özellikle lüks sınıfta yer alan elektrikli otomobillerde yüzde 40'ı aşan fiyat artışına yol açmıştı.

TOGG daha önce yaptığı açıklamalarda geliştirdiği yüzde yüz elektrikli SUV'un arkadan itişli (RWD) versiyonlarının 200 beygir, dört tekerlekten çekiş (AWD) sunan versiyonlarının ise 400 beygir güç sunacağını duyurmuştu.

Beygir gücü kW'a çevrildiğinde, yerli otonun arkadan itişli versiyonun 149 kW, dört tekerlekten çekişli daha güçlü versiyonun ise 298 kW gücünde olduğu görülüyor. Dolayısı ile, mevcut düzenlemeye göre TOGG'un elektrikli SUV modelinin tüm versiyonlarının yüzde 60 ÖTV dilimine gireceği söylenebilir.