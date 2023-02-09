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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ı üst üste vuran iki depremin ardından enkaz altından kurtarılan refakatsiz çocuklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT muhabirinin sorularına yanıt veren Bakan Yanık şöyle konuştu:

"BÜTÜN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Çocuklarımız da dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızla alakalı, çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız, riskli bölgelerde olan vatandaşlarımızı hepsini güvenli bölgelere naklettik, gerekli destekleri sağladık. Çocuklarımızla ilgili olarak göçük altından çıkan, refakatçisi olmayan yani ebeveyni yanında olmayan, ailesi olmayan çocuklarımızla ilgili bütün tedbirleri aldık, yerleştirmelerini yaptık ve takiplerini yapıyoruz. Eğer önümüzdeki günlerde yeni refakatsiz çocuklarımız olursa onları da yerleştireceğimiz kurumları hazırladık, personelimize ilgili görevlendirmeyi yaptık. Bakanlık olarak barınma ihtiyacı olan çocuklarımızla ilgili her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz.

"ASLA TESLİM EDİLMEYECEK"

Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir endişenin olmamasını özellikle istirham ediyorum. Vatandaşlarımızın hassasiyetinden dolayı da mutluyuz. Buun yanında refakatsiz çocuklarımızdan hastanede tedavi görenler var. Herhangi bir şekilde 'ailesiyim, yakınıyım' diyenlere hiçbir şekilde teslim edilmemesi noktasında Sağlık Bakanlığımızla da doğrudan koordinasyonumuz var. Yakından takip ediyoruz.

"GÖNÜLLÜLERİMİZE KAPIMIZ AÇIK"

Arama kurtarma ekiplerimizin enkazdan çıkan çocuklarımızın kim olduğunu tespit etmek imkanı yoksa enkazın başında duran 'akrabasıyım, yakınıyım' diyenlere teslim edilmemesi konusunda bütün çalışmaları yaptık. Şu anda gerek ayni yardım diğer psikososyal destekler konusunda bütün hazırlıklarımız tamamdır. Kurumlarımızda kalan çocuklarımızla ilgili hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ancak bizim milletimiz yardımseverdir. Gönüllülerimizin yardım taleplerine sonuna kadar açığız. Bunun da arkadaşlarımız formüle ediyorlar. Bu bir yerde bir açığın, yetersizliğin, ihtiyacın olduğu anlamına gelmesin. Hiçbir telaşa gerek yok. Üzüntümüz zaten büyük. Vatandaşlarımızın bir an önce enkaz altından kurtarılması çalışması yapılıyor. Koordinasyonu yapıyoruz. Koordinasyona her türlü gönüllü desteğe kapımız açık. Herhangi bir sıkıntımız yok.

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