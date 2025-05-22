Bakan Yumaklı'dan 'Anadolu parsı' paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin katkılarıyla Van'da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Organizasyonun, akademik temelli olmasının ötesinde ülkenin doğayı koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline geldiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor."

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ANADOLU PARSININ GÖRÜNTÜSÜNÜ DE PAYLAŞTI

Yumaklı, biyolojik çeşitliliğin yalnızca bir çevre meselesi olarak değil, gıda güvenliğinin, iklim direncinin, kalkınma hedeflerinin ve gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam kalitesinin temeli olarak görülmesi gerektiğini belirtti.