TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Komisyon'da konuşan Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, Aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" dedi.

Öte yandan Albayrak, “Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var“ diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.