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        Haberler Gündem Çevre Bakanlıktan İSKİ'ye 3.3 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira "atık su" cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesinden dolayı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:22
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        Bakanlıktan İSKİ'ye 3.3 milyon TL ceza
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) idari ceza uyguladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemede, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

        İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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        #çevre haberleri
        #istanbul haberleri
        #İSKİ
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