Bakanlıktan İSKİ'ye 3.3 milyon TL ceza

Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira "atık su" cezası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesinden dolayı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uyguladı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:22 facebook

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