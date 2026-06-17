Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.421,15 %-0,50
        DOLAR 46,3079 %0,02
        EURO 53,5593 %-0,40
        GRAM ALTIN 6.516,25 %1,08
        FAİZ 41,42 %-0,65
        GÜMÜŞ GRAM 106,30 %1,97
        BITCOIN 64.902,00 %-1,34
        GBP/TRY 61,9935 %-0,34
        EUR/USD 1,1554 %-0,47
        BRENT 79,16 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 10.653,86 %1,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlıktan İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

        Bakanlıktan İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü gazetesinde yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakanlıktan İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü gazetesinde yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        Sözcü gazetesinde bugün yer alan 'İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine' ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.

        Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle 'tehlikesiz atık' olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan, dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu ele geçirildi

        Diyarbakır'da hava destekli operasyonda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!