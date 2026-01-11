Bakırköy'de metro durağında yangın paniği
İstanbul Bakırköy'de, Yenibosna Metro Durağı yanında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Bakırköy ilçesi Ataköy Mahallesi'ndeki metro durağının bitişiğindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.