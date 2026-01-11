Habertürk
Habertürk
        Bakırköy'de metro durağında yangın paniği | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de metro durağında yangın paniği

        İstanbul Bakırköy'de, Yenibosna Metro Durağı yanında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 01:09 Güncelleme: 11.01.2026 - 01:11
        Bakırköy'de metro durağında yangın paniği
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy ilçesi Ataköy Mahallesi'ndeki metro durağının bitişiğindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        #istanbul
        #Bakırköy
        #haberler
