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Bakkal, büfe, küçük marketler gibi perakende sektörünün ölçümlenmesi zor noktalarında IOT (nesnelerin interneti) teknolojisi aracılığıyla yapılan alışverişlerin verilerini gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden Trendbox, perakende sektörü için geliştirdiği AI modülüyle ekrana bakan kişileri analiz eden ve sonrasında yapay zekâ desteğiyle kişiye özgü oluşan içerikleri gösteren Octopus ile alışveriş deneyimini kişiselleştiren bir iş birliğine imza attı.

Bu iş birliğiyle sayesinde yapay zekâ ve makine öğrenmesi yardımıyla tüketicilerin, yaptıkları alışverişlerine uygun olabilecek ürün önerileri alabilecekleri kaydedildi.

Bu kapsamda, barkod okuyuculardan geçen ürünler, sepetteki ürünleri, geçmiş satış trendlerini, bölgedeki satışları ve zamanı analiz ederek kasa önüne yerleştirilen akıllı ekranlarda alışverişe uygun ürün önerileri gösterilecek.

Trendbox ve Octobus iş birliği kapsamında değerlendirmede bulunan Trendbox Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen, bu verimli iş birliğinin iki markayı globale taşıyacağını vurgulayarak, "Geleneksel perakende satış noktalarına yeni bir satış kanalı açmanın ve müşteri deneyimini iyileştirmenin yanı sıra bu iş birliğiyle global pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Türkiye’de sunacağımız hizmetle elde edeceğimiz deneyimi hızlı bir şekilde globale uygulayabilecek donanıma sahibiz" dedi.

Satış noktalarının çapraz satışlarına sağladıkları katkıya dikkat çeken Octopus CEO’su Emre Yıldız ise, "Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde topladığımız verilerle tüketicilere kişiselleştirilmiş ürünler sunuyoruz. Böylece satış elemanının performansından bağımsız, teknolojimiz sayesinde klasik yöntemlerle yapılan çapraz satışı modelini bir adım öteye taşıyoruz. Hali hazırda dijital pazarlama kanallarında yapılan kişiselleştirmeyi Trendbox ile iş birliğimiz sayesinde bakkal, büfe ve marketlerde yapılan fiziki satışlara taşıyoruz. Sunacağımız bu hizmetle “O2O” Online’dan Offline’a olarak ifade ettiğimiz ticaret modelini hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.