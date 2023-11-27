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BOTTARGA İÇERİĞİNDE NELER BULUNUR?

Protein kaynağı: Bottarga, yüksek kaliteli protein kaynağıdır. 100 gram bottarga, günlük protein ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılar.

Omega-3 yağ asitleri kaynağı: Bottarga, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklemeye, iltihabı azaltmaya ve beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

Selenyum kaynağı: Bottarga, selenyum bakımından zengindir. Selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, tiroid fonksiyonunu desteklemeye ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

Vitamin ve mineral kaynağı: Bottarga, çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller arasında A vitamini, D vitamini, E vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir bulunur.