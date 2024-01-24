Balaban Meets Jazz 2 Şubat’ta CRR’de Caz ve Mugam'ın benzersiz birleşimi olan Alafsar Rahimov'un "Balaban Meets Jazz" konseri, 2 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor.

Caz ve Mugam'ın benzersiz birleşimi olan Alafsar Rahimov'un "Balaban Meets Jazz" konseri, 2 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Balabanın etkileyici sesiyle cazın modern ritimlerinin harmanlandığı bu özel gecede, Rahimov'a sahnede Kaan Bıyıkoğlu (piyano), Enver Muhamedi (bas gitar), Burak Durman (davul) ve Tümer Uluçınar (elektro gitar) eşlik edecek.

Alafsar Rahimov, geleneksel Azerbaycan müziği ile cazı birleştirerek, kendi bestelerini ve dünya müziklerini deneysel bir yaklaşımla sunuyor. Farklı kültürlerin ve müzik tarzlarının birlikteliğinin mümkün olduğunu ve müziğin evrensel bir dil olduğunu gösteriyor.

Rahimov, CRR Konser Salonu’nda da seslendireceği projesi "Balaban Meets Jazz" ile 2021'de Paris Louvre Müzesi'nde konser verdi. 2022'de "Balaban Mysterious Musical Heritage" adlı albümünü yayınlayan sanatçı, 2023'te Etibar Asadli ile kendi bestelerinden oluşan "Sexy Caffards" albümünü çıkardı.

Konser biletleri 200, 165, 100 ve 50 TL kategorilerinde CRR Gişesi ve Biletix’te satışta.