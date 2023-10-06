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"EN AZ 1 YIL DAHA SÜRECEK"

Restorasyon çalışmalarının 1 yıl daha devam edeceğini söyleyen Köroğlu, "Duvar resmi anlamında en az 1 yıl daha sürecek, mimari restorasyonlar da var, bir de mozaik restorasyonlarımız var. Erken döneme ait çakıl taşı mozaiklerinin restorasyonu da bu yıl itibariyle bitti. Üzerine koruyucu çatı yapılacak. Erken Bizans dönemine ait mozaikler var, onların restorasyonları tamamlandı, koruyucu çatılar altında bunlar sergilenmeye hazır durumda duruyorlar" ifadelerinde bulundu.