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Dünya gündemine son dakika olarak düşen olayda İngiliz-Avustralyalı denizci Lewis Bennett'ın 3 aylık eşi Isabella Hellmann'ı Mayıs 2017'de balayı için gittikleri Bahamalar'da kasten öldürdüğü ortaya çıktı. Bennett, tekneyi planlı olarak batırdığını itiraf etti.
FBI'ın yürüttüğü soruşturmada 41 yaşındaki Bennett'in güverteye baltayla delik açtığı, teknenin daha hızlı batması için pencereleri açık bıraktığı anlaşıldı.
Yetkililer kaza fotoğraflarını ve olayı araştırdıklarında, Hellman'ın ölümünün bir kaza olduğunu düşünmüşlerdi. Teknenin batmasından sonra eşinin kaybolduğu yönünde ifade veren Bennett, kendisinin yatmaya gittiğini eşinin ise dışarı çıktığını, tekne battıktan sonra kendisinin teknede bulunan cankurtaran salıyla kurtulduğunu söyledi. Florida mahkemesi, denizcinin tekne battıktan ve cankurtaran salına bindikten sonra eşini bulmak için herhangi bir harekette bulunmadığını ifade etti.
Durumdan şüphelenen FBI, tekneyi incelediğinde güvertede açılmış 2 delik olduğunu ve bunun içerden yapılmış olabileceğini belirtti.
Karısının kaybolduğu 24 saat içinde Bennett'in, karısına bir şey olması durumunda mirasına yönelik bir mektup bırakıp bırakmadığını sorduğu anlaşıldı.
Hellmann'ın cesedi bulunamadı ve ölü olduğu kabul edildi. Polisler, Bennett'in evliliklerinde sorun olduğunu iddia ettiğini, Hellmann'ın ölümünden aylar önce, "Eğer benden hoşlanmıyor ya da artık beni sevmiyorsan bu durumu düzeltelim, çünkü bana her zamanki davranış şeklin çok yorucu" şeklinde mesaj atmıştı.
Tüm mirasa sahip olmak böyle bir plan yaptığı anlaşılan Bennet, salı günü hâkim karşısına çıkacak.
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