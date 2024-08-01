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        Haberler Yaşam Balık ağlarına dolanan deniz kaplumbağasının dışkısında 27 plastik atık

        Balık ağlarına dolanan deniz kaplumbağasının dışkısında 27 plastik atık

        Kıbrıs açıklarında balıkçıların ağına takılan yeşil deniz kaplumbağası, yarı baygın halde götürüldüğü rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı. 'Osman' adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının dışkısından 27 farklı plastik atık çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:00
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        Deniz kaplumbağasının dışkısında 27 plastik atık!
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        Kıbrıs'ın Girne açıklarına tekneyle açılan balıkçı Lokman Kahveci, balık ağına dolanan ve nefes almak için su yüzeyine ulaşamayan yeşil deniz kaplumbağasını kurtardı.

        8-10 yaşlarında olduğu değerlendirilen kaplumbağa, Girne'de bir otelde 2018 yılında deniz kaplumbağalarının rehabilite edilmesi için kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        OKSİJEN DESTEĞİ VERİLDİ

        Merkezin uzman görevlileri, yarı baygın halde gelen yeşil deniz kaplumbağasına acil müdahalede bulundu. Oksijen desteği sağlanan kaplumbağa, tedaviye alındı. Balıkçı Lokman Kahveci'nin 'Osman' adını verdiği yeşil deniz kaplumbağasının dışkısında, 27 farklı plastik atığa rastlandı. Tedavisi devam eden yeşil deniz kaplumbağasının, sağlığına kavuştuktan sonra denizle buluşması bekleniyor.

        "DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMA UMUDUNDAYIZ"

        Rehabilitasyon merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Deniz kaplumbağalarının yaşam alanları giderek kısıtlanıyor ve karşı karşıya olduğu tehlikeler gün geçtikçe artıyorken atıklarımızı doğadan uzak tutarak bile onların yaşam şartlarını iyileştirebiliriz. Toplum olarak çevre bilincimizi yükselterek birçok problemi çözebilme, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma umudundayız."

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        #Deniz kaplumbağası
        #haberler
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