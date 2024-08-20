Balık tutmak için gittiği baraj gölünde can verdi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Baraj Gölü'nde kaybolan 31 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Çalıönü köyü mevkisinde dün balık tutmak için Batman Baraj Gölü'ne giren 31 yaşındaki Hasan Binen, bir süre sonra kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu gencin cesedi gölde bulundu.
Sudan çıkarılan Binen'in cesedi, sağlık ekiplerince otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.