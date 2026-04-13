        Haberler Gündem Güncel Balık tutmaya gidiyorlardı... Konya'da iki kardeşi birbirinden ayıran kaza! | Son dakika haberleri

        Konya'da balık tutmaya giderken şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Hüseyin Yıldırımoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 09:51 Güncelleme:
        İki kardeşi birbirinden ayıran kaza!

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada balık tutmaya giden kardeşlerden Mehmet Yıldırımoğlu öldü, Hüseyin Yıldırımoğlu yaralandı.

        OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

        DHA'daki habere göre kaza; saat 17.30 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana geldi. Kardeşiyle birlikte balık tutmaya giden Hüseyin Yıldırımoğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

        İKİ KARDEŞ YARALANDI

        Sürücü Hüseyin Yıldırımoğlu ve kardeşi Mehmet Yıldırımoğlu yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araç içinden kurtulan Yıldırımoğlu kardeşler, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Yıldırımoğlu, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

