        Balıkçılar inek tuttu!

        Balıkçılar inek tuttu!

        Hatay'ın Akdeniz açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:05
        Balıkçılar inek tuttu!
        Hatay'ın Akdeniz açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay; sabah saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi sahil kısmında yaşandı. Denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan angusun ağlara takıldığını gören bir vatandaş durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi.

        AĞLARA DOLANAN HAYVAN KURTARILDI

        Vatandaş ve dalgıç, angusun bulunduğu noktaya ulaştı. Uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

        EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

        Kurtarılan angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkartıldı. Karaya çıkarılan hayvan ekiplere teslim edildi.

        GEMİDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

        Angusun, yurt dışından Türkiye'ye gemiyle getirildiği ve gemiden kaçarak denize düştüğü tahmin ediliyor.

        #Hatay
