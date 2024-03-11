Balıkesir Belediyesine 10 bin yeni personel alınacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Balbucks’ların mayıs ayına kadar tamamlanacağını da söyledi. “Söz uçar eser kalır Projeler hazır” diyerek 2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosunu açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye şirketlerinde yapılacak istihdam müjdelerini bir bir açıkladı.

Konuşmasının ardından projelerini sıralayan Başkan Yücel Yılmaz, ilk olarak Varan 1 başlığı altında “20’de 20 Balıkesir Hamlesi”ni anlattı. 20 ilçenin tamamına; Balbucks, Dijital Gençlik Merkezi, NE10, spor kompleksi, Uydu Kuluçka Merkezi ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kuracaklarını ifade eden Başkan Yılmaz ayrıca hobilerin ticarete dönüşmesini sağlayacak 100 yeni BALMEK açacaklarını söyledi. Körfez ve Güney Marmara bölgelerinde de birer Çocuk Köyü oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz; Ayşebacı Mahallesi yakınında bir Fuar ve Kongre Merkezi ve şehrin farklı bir noktasında da Kültür ve Sanat Merkezleri oluşturacaklarını ifade etti.

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10 BİN YENİ İSTİHDAM

Manifestoda yaptıkları işleri yaparken bazı şeyleri danıştıklarını, bazı işlerin patlama noktasına gelme işlemini farklı ilçelerde yaptıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, belediye şirketlerine alınacak personel hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdi bu yaptıklarımızın tam versiyonuna geçme zamanındayız. 20 ilçemize kuracağımız yeni işletmelerimize belediye şirketlerinde çalıştırılmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’mizin üstünde ve ek hizmet binalarımızda kariyer merkezimiz var. Hani açacağız diyorlar ya açılmışları burada var.

"BAŞVURULARIN HEPSİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Balbucks’a 9 bin 900 tane müracaat var. Bu başvuruların hepsi değerlendirilecek ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerde çalışacak. Bunlar sallama değil, şu kadar insanı işe alacağım, yarın şurayı yapıyorum, öbür gün burayı yapıyoruz değil.

Yaşanmışlıklardan birikmiş tecrübelerle hayatın gerçeklikleriyle uyumlu, hiçbir esnafımızın işini bozmadan, pastayı büyüterek imkan sağlıyoruz. Bir yere biz bir şey açıyorsak o açtığımız şey özel sektörün rolüne bürünüp orada ticareti yapan insanların işini bozmak ile alakalı değil.”

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.