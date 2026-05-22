Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akın, "Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Ahmet Akın'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutuna, günün ilk ziyaretini CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gerçekleştirdi.

        İHA'nın haberine göre Akın'ın ziyareti yaklaşık 30 dakika sürdü. Ahmet Akın, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "HEP BERABER BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ, AYAĞA KALKACAĞIZ"

        Ziyarete dair açıklama yapan Akın, "Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız. Dün program gereği buradaydım. Randevularımız vardı. Her geldiğimde Kemal beyi ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun." dedi.

        "UNUTMAYIN TÜRKİYE'Yİ KURAN PARTİ CHP"

        CHP Genel Merkez'inde gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Başkanları ile olan toplantıya gideceğini dile getiren Akın, "Ama unutmayın Türkiye'yi kuran parti CHP, her zaman birlik, beraberlik ve kucaklayıcılık tavrıyla, o anlayışla devam eder" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral ve motivasyonunun gayet iyi olduğunu belirten Akın, bu tarz durumların olağan şeyler olduğunu söyledi.

        Birlik beraberliğin hayat anlayışı olduğunu vurgulayan Ahmet Akın, birlik ve beraberliğin her şeyin ilacı olduğunu belirtti. Aynı zamanda eski parti meclisinden kimseyle görüşmediğini ifade etti.

        Fotoğraflar: AA

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        416 bin dolar ikramiye!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
