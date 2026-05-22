Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutuna, günün ilk ziyaretini CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre Akın'ın ziyareti yaklaşık 30 dakika sürdü. Ahmet Akın, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEP BERABER BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ, AYAĞA KALKACAĞIZ"

Ziyarete dair açıklama yapan Akın, "Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız. Dün program gereği buradaydım. Randevularımız vardı. Her geldiğimde Kemal beyi ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun." dedi.

"UNUTMAYIN TÜRKİYE'Yİ KURAN PARTİ CHP"

CHP Genel Merkez'inde gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Başkanları ile olan toplantıya gideceğini dile getiren Akın, "Ama unutmayın Türkiye'yi kuran parti CHP, her zaman birlik, beraberlik ve kucaklayıcılık tavrıyla, o anlayışla devam eder" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral ve motivasyonunun gayet iyi olduğunu belirten Akın, bu tarz durumların olağan şeyler olduğunu söyledi.

Birlik beraberliğin hayat anlayışı olduğunu vurgulayan Ahmet Akın, birlik ve beraberliğin her şeyin ilacı olduğunu belirtti. Aynı zamanda eski parti meclisinden kimseyle görüşmediğini ifade etti.

Fotoğraflar: AA