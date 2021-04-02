Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı 0:00 / 0:00

AA

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının arttığı ve çok sayıda temaslının bulunduğu Eşen Mahallesi'nde, virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, bu akşam saat 21.00'den itibaren karantina başlatılmasına karar verdi.

AA'nın haberine göre; İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli denetim ve takipler gerçekleştirilirken, ikinci bir karara kadar karantinada kalacak mahalle, giriş çıkışlara kapandı.