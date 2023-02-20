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BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik ve 7.6''lık depremlerin ardından kurtarma çalışmalarının yanında enkaz kaldırma çalışmaları da sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar kendi illerinin risk altında olup olmadığını araştırıyor. İşte Balıkesir'den geçen fay hatları ve ilde riskli, risksiz olan ilçeler listesi...

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  • BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar kendi illerinin deprem risk haritası hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapmaya başladı. İşte Balıkesir deprem risk haritası, riskli ve risksiz ilçeler...
  • BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    BALIKESİR DEPREME DAYANIKLI İLÇELER NERESİ?

    Jeoloji mühendislerinin söylemlerine göre Balıkesir'de riskin az olduğu bölgeler NEF'in üst kısımlarıdır. Sütlüce Mahallesi ise en güvenilir yerdir.
  • BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    BALIKESİR DEPREME DAYANIKSIZ İLÇELER NERESİ?

    MTA haritasına göre Balıkesir'in en kötü zeminlerinin olduğu yerler şu şekildedir; rüyada deprem görmenin anlamıÇayırhisar, Plevne, Bahçelievler Gündoğan, Halalca, Yakupköy, Balıklı, Çandır, Hotaşlar, Mahmudiye, Aslıhan, Ovaköy, Kepsut, Nusret, Kocaavşar, Gökçeyazı, İvrindi.
  • BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    BALIKESİR HANGİ İLÇELERDEN FAY HATTI GEÇİYOR?

    Balıkesir'de fay hattı geçen ilçeler şu şekildedir; Kuva-yi Milliye Mahallesi, Paşaalanı, Üçpınar, Ayşebacı.
  • BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    BALIKESİR'DE KENT MERKEZİNDE ZEMİNİ KÖTÜ MAHALLELER

    Bahçelievler Mahallesi, Plevne Mahallesi, Gündoğan Mahallesi, Paşaalanı Mahallesi, Kuva-yi Milliye Mahallesi.
  • BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    BALIKESİR FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nden başlayan İvrindi-Balya’ya gelen Havran-Balya-Balıkesir fay hattı vardır. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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