6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar kendi illerinin deprem risk haritası hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapmaya başladı. İşte Balıkesir deprem risk haritası, riskli ve risksiz ilçeler...