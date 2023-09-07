Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü Tülütabaklar gösterisiyle renklendi

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İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı bölümde, bazı çocukların kaçtığı görüldü. Bazı aileler ise etkinliği renklendiren Tülütabaklar'la hatıra fotoğrafı çektirdi.