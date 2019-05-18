Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Altan, Ufuk Uğurlu
Balıkesirspor Baltok: Asil Kaan Eryılmaz, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 80 Ömer Tayyip Karaduman),Rahmi Anıl Başaran (Dk. 87 Harun Raşit Oybak),Serdar Güncü, Oğuzhan Çapar, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Celal Emir Dede, Cumali Bişi
Hatayspor: Ömer Alıcı (Dk. 83 Süleyman Çamlıca),Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Korkishko, Semih Üstün, Gomis, Diallo (Dk. 45 Akomadi),Maiga, Özgür Kazar, Tom (Dk. 83 İsmail Yılmaz)
Goller: Dk. 50 Korkishko, Dk. 58 Tom, Dk. 63 Gomis (Hatayspor)
Sarıkart: Dk. 58 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)
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